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Від Ужгорода прокладуть євроколію до Європи

11 квітня 2024, 21:17
Від Ужгорода прокладуть євроколію до Європи
Фото: rynek-kolejowy.pl
Завдяки цьому можна буде запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом і Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом і Белградом.

Ужгород стане першим обласним центром України, що з’єднається євроколією з Європою. 

Про це сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на Facebook-сторінці.

"Сьогодні на Закарпатті започатковуємо проєкт будівництва європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом. Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС", - йдеться в дописі. 

Шмигаль додав, що будівництво євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів Євросоюзу, які Укрзалізниця отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

"У найближчому майбутньому плануємо за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців", - підсумував Шмигаль.

Восени ми також повідомляли, що Укрзалізниця запускає прямий рейс з Чернівців до Варшави.

 

УжгородЄвросоюзєвроколія

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