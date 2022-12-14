Від військових дій росії загинули 184 українські спортсмени, - Зеленський президенту МОК

МОК хоче повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, повідомляється на сайті голови держави.

Зеленський висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету росії на саміті МОК 9 листопада та наміром повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

"З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності", - заявив президент України.

За його словами, мовчання спортсменів, тренерів та функціонерів потурає агресії, а росія використовує спорт у пропагандистських цілях.

"Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів", - наголосив президент.

Зеленський також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури в Україні.