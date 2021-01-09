CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОрганізація Об'єднаних Націй підрахувала, скільки людей у світі щорічно помирають через забруднення. Кількість летальних випадків склала 7 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей, - ООН
За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння
Фото: Reuters
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН в Twitter.
За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння.
Зокрема, в ООН назвали топ-3 країни, де фіксуються найвищі показники забруднення, що призводить до скорочення тривалості життя:
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США приблизно на 4 місяці;
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Росія приблизно на 9 місяців;
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Індія на 1,5 року.
Крім цього названо головну причину забруднення повітря - це промислові підприємства, де відбувається спалювання видобутого палива.
Нагадаємо, що річний пік глобального тепловиділення вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи.
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01 09 2021 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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