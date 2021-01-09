Від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей, - ООН За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння

Організація Об'єднаних Націй підрахувала, скільки людей у світі щорічно помирають через забруднення. Кількість летальних випадків склала 7 млн.

Фото: Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН в Twitter. За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння. Зокрема, в ООН назвали топ-3 країни, де фіксуються найвищі показники забруднення, що призводить до скорочення тривалості життя: США приблизно на 4 місяці;

Росія приблизно на 9 місяців;

Індія на 1,5 року. Крім цього названо головну причину забруднення повітря - це промислові підприємства, де відбувається спалювання видобутого палива. Нагадаємо, що річний пік глобального тепловиділення вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи.

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