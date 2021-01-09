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Від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей, - ООН

За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння
Організація Об'єднаних Націй підрахувала, скільки людей у світі щорічно помирають через забруднення. Кількість летальних випадків склала 7 млн.
Від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей, - ООН Фото: Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН в Twitter.

За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння.

Зокрема, в ООН назвали топ-3 країни, де фіксуються найвищі показники забруднення, що призводить до скорочення тривалості життя:

  • США приблизно на 4 місяці;

  • Росія приблизно на 9 місяців;

  • Індія на 1,5 року.

Крім цього названо головну причину забруднення повітря - це промислові підприємства, де відбувається спалювання видобутого палива.

Нагадаємо, що річний пік глобального тепловиділення вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи.

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01 09 2021 13:46
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