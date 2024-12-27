Від завтра Євросоюз переходить на обов'язковий стандарт зарядних пристроїв

Наразі закон розповсюджується на малі і середні портативні пристрої.

Починаючи з суботи, 28 грудня, всі малі та середні портативні електронні пристрої, що продаються в ЄС, повинні бути сумісними з портами USB-C, щоб вирішити проблему відходів.

Про це інформує телеканал Euronews.

До переліку пристроїв входять смартфони, планшети, камери, навушники, ігрові консолі тощо, які продаються в Євросоюзі, повинні бути сумісні з портами USB-C.

Два роки тому Європейський парламент і держави-члени проголосували за відмову від альтернативних методів заряджання, що означає, що всі малі та середні портативні електронні пристрої, які продаються в ЄС, повинні бути сумісними з портами USB-C.

Згідно з правилами ЄС, споживачі можуть відмовитися від отримання нового зарядного пристрою з кожним придбаним пристроєм.

А от з квітня 2026 виробники ноутбуків також мають перейти на стандарт USB-C.