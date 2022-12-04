Відбудова України коштуватиме 500-600 млрд євро, підрахували у Світовому банку

За словами віцепрезидента Світового банку, для відновлення України потрібен великий план на кшталт "плану Маршалла", і це має бути поєднання державних і приватних грошей

Повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро, повідомила віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

"Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", – заявила Б'єрде.

Вона додала, що зараз ця цифра значно збільшилася: "Це точно зростання до 500-600 млрд євро".

За словами віцепрезидента Світового банку, для відновлення України потрібен великий план на кшталт "плану Маршалла", і це має бути поєднання державних і приватних грошей.

Коментуючи наслідки російських ракетних обстрілів для функціонування української промисловості, віцепрезидент заявила, що "українці проводять чудову роботу, відновлюючи зруйноване". Однак, якщо так триватиме й надалі, незабаром Україна може стикнутися з браком запчастин.

"Тому ми працюємо з іншими партнерами над екстреною допомогою, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт", – додала вона.