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ПОЛІТИКА

Відбудуватися після війни Україні допоможе Канада, - Трюдо

28 грудня 2022, 22:00
Відбудуватися після війни Україні допоможе Канада, - Трюдо
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Для відбудови України знадобиться план Маршала, знадобляться інвестиції, й нам усім слід долучитися

Канада обов’язково долучиться до зусиль світової спільноти із повоєнної відбудови України.

Про це в інтерв’ю телеканалу CBC заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Канада точно долучиться до реконструкції, але саме Україна має бути ключовою. Вони самі мусять вирішити, як саме і яким чином хочуть відбудовуватися”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що постійно наголошує на цьому у спілкування із президентом та союзниками України.

“Так, для відбудови України знадобиться план Маршала, знадобляться інвестиції, й нам усім слід долучитися. Утім, в центрі мусить бути Україна”, - зазначив прем’єр-міністр.

Цьогоріч Канада вже надала Україні фінансової підтримки на 2,5 млрд дол., що є одним із найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення. Окрім цього, ще 2,5 млрд дол. Канада надала у вигляді військової, гуманітарної та іншої допомоги.


війнаКанадаУкраїнадопомога Україні

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