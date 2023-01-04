Відбулася телефонна розмова між Зеленським та президентом Румунії

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у середу президент Румунії Клаус Йоганніс закликав українську сторону переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини – це питання є серед вимог для подальшого руху Києва в ЄС.

Про це йдеться у пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.

"Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Йоганніс звернувся до Зеленського з проханням "якнайшвидше знайти рішення для розв’язання цих проблем та усунення занепокоєнь", і у зв’язку з цим міністри закордонних справ України та Румунії проведуть двосторонні перемовини.

В офісі президента Румунії стверджують, що український лідер "висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії".

Також румунський президент засудив атаки росії на цивільні об'єкти та критично важливу інфраструктуру в Україні, які є воєнними злочинами відповідно до міжнародного гуманітарного права, та наголосив, що "Румунія продовжуватиме діяти для допомоги Україні та українському народу стільки, скільки це буде потрібно".