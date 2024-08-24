Відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" – Зеленський

За словами президента, ворога було уражено.

У суботу, 24 серпня, відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця", ворога було уражено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня Незалежності.

"Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї – української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено", – сказав президент.

За його словами, ворогу буде дуже складно навіть вимовити, що саме "прилетіло".

"Паляницю" успішно застосували проти окупантів на захопленій території, повідомив у Telegram міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін. Це – новий клас зброї.

"Це дрон — і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення", – сказав він.