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Відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" – Зеленський

24 серпня 2024, 13:55
Відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона
Фото: скрин з відео
За словами президента, ворога було уражено.
У суботу, 24 серпня, відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця", ворога було уражено.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня Незалежності. 
 
"Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї – української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено", – сказав президент. 
 
За його словами, ворогу буде дуже складно навіть вимовити, що саме "прилетіло". 
 
"Паляницю" успішно застосували проти окупантів на захопленій території, повідомив у Telegram міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін. Це – новий клас зброї. 
 
"Це дрон — і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення", – сказав він.
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