Відбулись обшуки в офісах Європарламенту через загрози російської пропаганди

Поліція провела обшуки в офісах Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі у кримінальній справі про просування російської пропаганди.

Про це пише Голос Америки.

Прокуратура Бельгії повідомила, що обшук пройшов на робочих місцях і в будинку співробітника Європарламенту.

В ЗМІ пишуть, що це помічник ультраправого депутата від Нідерландів Марселя де Ґраафа Гійома Прадура, який працював помічником депутата правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Максиміліана Кра.

В прокуратурі сказано, що особа, в якої пройшли обшуки, могла відігравати важливу роль у зв’язках неназваних євродепутатів з виданням Voice of Europe, яке Євросоюз включив у списки санкцій за поширення кремлівських наративів і дезінформації про події в Україні.

Де Ґрааф написав, що його помічника про обшуки ніхто не попереджав і поліція з ним не зв’язувалася.

Він додав, що не причетний до жодної так званої російської дезінформаційної операції.

За словами Де Ґраафа, слідство переслідує "Альтернативу для Німеччини" перед виборами до Європарламенту.

В редакції підсанкційного Voice of Europe звинувачення ЄС заперечили і заявили, що санкції проти них порушують свободу слова.

В квітні бельгійська прокуратура почала розслідування звинувачень у втручанні росії в роботу Європейського парламенту після того, як чеська розвідка викрила ймовірну мережу, яка використовує законодавців ЄС для поширення кремлівської пропаганди.