Відбувся черговий обмін полоненими: більшість 2000 року народження

З російського полону визволили поранених, важкопоранених і молодших 25 років українських військових.

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який проходитиме в кілька етапів і протягом кількох днів.

Про це написав президент України Володимир Зеленський в Telegram-каналі.

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", - йдеться в дописі.

Зеленський додав, що серед категорій тих, кого повертаємо зараз: поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", - додав він.

Також за словами Зеоленського, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях.

"Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував глава держави.

Відомо, що звільнили воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО, Захисники Морської піхоти, ДШВ, а також ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі.

"Переважна більшість повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення", – заявив Дмитро Омбудсмен Лубінець.

Нагадаємо, що днями ми писали, що рф досі не передала повні списки полонених, які обіцяла у Стамбулі.