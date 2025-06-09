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Відбувся черговий обмін полоненими: більшість 2000 року народження

09 червня 2025, 15:02
Відбувся черговий обмін полоненими: більшість 2000 року народження
t.me/V_Zelenskiy_official
З російського полону визволили поранених, важкопоранених і молодших 25 років українських військових.

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який проходитиме в кілька етапів і протягом кількох днів. 

Про це написав президент України Володимир Зеленський в Telegram-каналі

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", - йдеться в дописі. 

Зеленський додав, що серед категорій тих, кого повертаємо зараз: поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. 

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", - додав він. 

Також за словами Зеоленського, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. 

"Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував глава держави. 

Відомо, що звільнили воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО, Захисники Морської піхоти, ДШВ, а також ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі. 

"Переважна більшість повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення", – заявив Дмитро Омбудсмен Лубінець. 

Нагадаємо, що днями ми писали, що рф досі не передала повні списки полонених, які обіцяла у Стамбулі.

 

полонвійна в Україні

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