Відбито атаки на двох напрямках – Генштаб

російські загарбники намагалися наступати на трьох напрямках і зазнали значних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у вівторок, 24 січня.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, всі атаки противника відбиті. На Куп'янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону", – йдеться у повідомленні.

Протягом доби противник завдав п'яти ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також зробив більше 10 обстрілів із РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняв здійснювати обстріл населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михалькіна Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфіно, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур'єв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріл районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Майданчик, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій постраждали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонщині окупанти продовжували обстрілювати громадянське населення. Обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали районів населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Вказано, що російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат у боях із Силами оборони України. Понад 450 поранених загарбників лікуються у лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.