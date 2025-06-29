Відбиваючи атаку з боку рф, на винищувачі F-16 загинув український льотчик

Пілот відвів пошкоджений літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг

У ніч проти 29 червня росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару із застосуванням ракет різних типів та ударних дронів. Унаслідок відбиття ворожої атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових, окупанти випустили проти України понад 500 повітряних цілей. До відбиття російського нападу було залучено всі наявні засоби сил оборони, зокрема авіацію Повітряних сил, пілоти якої на F-16 знищили десятки Shahed. Устименко збив сім ворожих повітряних цілей, але сам загинув.

"Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Загинув як Герой!" – повідомили у ПС ЗСУ.