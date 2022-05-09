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Відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України

В "Енергоатомі" повідомили, що внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України
Відімкнена остання лінія, яка з Фото: УНІАН

Протягом останніх трьох діб окупанти продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Там зазначили, що внаслідок обстрілів були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв iPress, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні виступив з пропозицією направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН.
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05 09 2022 17:04
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