Відкриття Святої Софії як мечеті спричинило збільшення випадків коронавірусу у Туреччині

У декого з 500 гостей мечеті, включаючи парламентарів і журналістів, був діагностований COVID-19

На сьогоднішній день в Туреччині, за офіційними даними, від коронавірусу померло 5858 осіб, і країна поки не входить в список безпечних для подорожей країн, регулярно оновлюваний ЄС.

Відкриття собору Святої Софії як мечеті спричинило нові випадки захворювання коронавірусом в Туреччині, оскільки профілактичні заходи не дотримувалися суворо під час першої молитви.

До такого висновку прийшли фахівці у сфері охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Близько 350 000 осіб прийшли до собору Святої Софії і на прилеглу до нього територію 24 липня після того, як пам'ятка Візантійської епохи знову стала мечеттю.

У декого з 500 гостей мечеті, включаючи парламентарів і журналістів, був діагностований COVID-19. При цьому не дотримувалась соціальна дистанція і були відсутні захисні маски.

Число нових щоденних випадків захворювання почало зростати і перевищило 1000 відразу після свята Курбан-байрам.

"Після відкриття собору Святої Софії ми також чули про багато випадків серед політиків. Але це тому, що вони регулярно проходять обстеження кожні три дні, щоб переконатися, що вони здорові ", - сказав турецький лікар, який вважав за краще залишитися анонімним.

Доктор Ергін Коджилдирим, дитячий кардіоторакальний хірург і доцент кафедри кардіоторакальної хірургії Медичної школи Піттсбурзького університету, сказав, що візит президента Реджепа Таїпа Ердогана до Собору Святої Софії виглядав так, як ніби правила соціального дистанціювання було важко підтримувати всередині пам'ятки через великий натовп людей, які хотіли побачити президента або сфотографуватися.

"Я думаю, що зображення з собору змусили багатьох медичних працівників відчувати себе засмученими, оскільки раптовий крок, подібний до цього, може зруйнувати багатомісячні зусилля щодо стримування вірусу. Якщо для встановлення довіри потрібен час, то втратити її дуже швидко", - додав він.

На сьогоднішній день в Туреччині, за офіційними даними, від коронавірусу померло 5858 осіб, і країна поки не входить в список безпечних для подорожей країн, регулярно оновлюваний ЄС.

Нагадаємо, що в уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія