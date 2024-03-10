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Відмова Шольца від відправки ракет в Україну радує тільки путіна – The Times

10 березня 2024, 13:13
Відмова Шольца від відправки ракет в Україну радує тільки путіна – The Times
Голова парламентського комітету з питань оборони Німеччини приєднався до британської і французької критики рішення канцлера.

Про це йдеться в матеріалі The Times

Канцлер Німеччини Олаф Шольц грає на руку президенту росії путіну, опираючись закликам передати Україні крилаті ракети Taurus.

Видання нагадує, як Шольц нещодавно публічно обмовився про те, що Британія і Франція розмістили війська в Україні для допомоги в експлуатації їхніх ракет Storm Shadow та Scalp. 

Шольц пообіцяв, що Німеччина не наслідуватиме цього прикладу, що, за його словами, унеможливлює постачання Києву такої необхідної зброї. 

"Те, що сказав Шольц, було абсолютно неприйнятним. Лише одна людина щаслива. І це Володимир путін. Звичайно, ви можете обговорювати і не погоджуватися, але ви маєте робити це за зачиненими дверима", - заявила голова впливового комітету з оборони Бундестагу, нижньої палати парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. 

Вона також звинуватила Шольца у схильності формувати політику на основі опитувань громадської думки, як це робила його давня попередниця Ангела Меркель: 

"Мій погляд на політику інший. Ви не можете проводити послідовну політику, ґрунтуючись на опитуваннях. Я вірю в те, що потрібно діяти, а потім пояснювати це людям. Йдеться про виживання України. І Taurus стали б ефективним засобом посилення України".

Скандал щодо відправки в Україну ракет Taurus є ще одним викликом для обложеного німецького уряду, три партії якого, як свідчать опитування, користуються підтримкою заледве третини виборців і можуть щосили намагатися вижити до жовтня 2025 року, коли мають відбутися наступні вибори, - пише виданни. 

Газета вказує, що підхід Німеччини до війни в Україні, яка ведеться менш ніж за 500 миль від її східного кордону, здається парадоксальним.

 

taurus путінШольцНімеччина

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