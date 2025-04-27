Відмова Україні в НАТО полегшить росії планування подальшої агресії – єврокомісар

москва боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії.

Комісар Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що відмова Україні у членстві в НАТО лише полегшить кремлю планування своїх подальших агресивних дій.

Про це він написав в соцмережі (X Twitter).

"росія вимагає "жодного НАТО для України". Не тому, що вона боїться наступу НАТО з території України, а тому, що вона боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії. "Ні - НАТО" для України полегшує рф планування наступної агресії", - йдеться в пості.

Днями американський президент Дональд Трамп заявив, що не думає, що Україна колись приєднається до Північноатлантичного альянсу, адже, на його думку це спричинило початок війни з росією.

Одразу після цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція адміністрації Трампа щодо виключення членства України в НАТО "задовольняє москву".