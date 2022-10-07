CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відновлено судноплавство через канал "Дунай-Чорне море"
Відновлення роботи стало можливим після звільнення Зміїного
р. Дунай. Фото: izmailonline.com
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України
"Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - повідомляється в адміністрації.
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10 07 2022 09:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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