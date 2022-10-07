RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Відновлено судноплавство через канал "Дунай-Чорне море"

Відновлення роботи стало можливим після звільнення Зміїного
Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".
Відновлено судноплавство через канал "Дунай-Чорне море" р. Дунай. Фото: izmailonline.com

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України

"Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - повідомляється в адміністрації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2022 09:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.