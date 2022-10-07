Відновлено судноплавство через канал "Дунай-Чорне море" Відновлення роботи стало можливим після звільнення Зміїного

Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".

р. Дунай. Фото: izmailonline.com

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України "Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - повідомляється в адміністрації.

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