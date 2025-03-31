Відома ймовірна країна куди Трамп здійснить свій перший візит
Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, що стане його першою закордонною поїздкою після інавгурації в січні.
Про це повідомляє портал Axios.
Джерела розповіли, що потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопоставленими офіційними особами США та їхніми саудівськими колегами. Так, мови йшли в кулуарах переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.
Джерело також додало, що однією з обговорюваних дат візиту було 28 квітня, але її вже відклали.
Американський політик і ще одне знайоме джерело розповіли, що поки що Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня.