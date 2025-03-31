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Відома ймовірна країна куди Трамп здійснить свій перший візит

31 березня 2025, 09:48
Відома ймовірна країна куди Трамп здійснить свій перший візит
Фото: reuters.com
Відбутись це може в середині травня.

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, що стане його першою закордонною поїздкою після інавгурації в січні. 

Про це повідомляє портал Axios.

Джерела розповіли, що потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопоставленими офіційними особами США та їхніми саудівськими колегами. Так, мови йшли в кулуарах переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.

Джерело також додало, що однією з обговорюваних дат візиту було 28 квітня, але її вже відклали. 

Американський політик і ще одне знайоме джерело розповіли, що поки що Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня.

 
Дональд Трампвізит

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