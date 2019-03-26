Злодій з Росії незаконно замовив український закордонний паспорт

Російський злодій в законі Роман Кащєв, затриманий в Польщі, незаконно отримав українське громадянство.

Наразі громадянство вже скасоване, повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці виявили, що окремі посадовці Державної міграційної служби за хабарі виготовляв закордонні паспорт в обхід установленого порядку.

Під час затримання посадовця проводився обшук його автомобіля, де поліція знайшла закордонний паспорт на ім’я 44-річного уродженця Російської Федерації.

Пізніше виявилось, що зазначені у паспорті дані належать особі, яка переховувалась від правосуддя за вчинення низки тяжких злочинів.

У кримінальному світі злодій відомий за прізвиськами "Рома Кривой", "Рома Краснодарськи" та "Кащей".