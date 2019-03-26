Злодій з Росії незаконно замовив український закордонний паспорт
Наразі громадянство вже скасоване, повідомляє Національна поліція.
Правоохоронці виявили, що окремі посадовці Державної міграційної служби за хабарі виготовляв закордонні паспорт в обхід установленого порядку.
Під час затримання посадовця проводився обшук його автомобіля, де поліція знайшла закордонний паспорт на ім’я 44-річного уродженця Російської Федерації.
Пізніше виявилось, що зазначені у паспорті дані належать особі, яка переховувалась від правосуддя за вчинення низки тяжких злочинів.
У кримінальному світі злодій відомий за прізвиськами "Рома Кривой", "Рома Краснодарськи" та "Кащей".
Громадянство України чоловік набув нібито тому, що тут народився його батько.
До міграційної служби він подав копію паспорту громадянина Ізраїлю, який значиться викраденим, та свідоцтво про народження у Московській області, яке насправді не видавалось.
Сам чоловік оголошений Росією у міжнародний розшук за скоєння низки злочинів: організація злочинного угрупування, вимагання, злочини пов’язані з незаконним обігом зброї та наркотиків. За це йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі росіянин затриманий правоохоронцями на території Польщі, де вирішується питання про екстрадицію до РФ.
Його українське громадянство наразі скасоване, а дані паспорту внесено до бази Інтерпол, як недійсні.
Російські ЗМІ називають Кащєва "найближчим спільником" Аслана Усояна на прізвисько Дід Хасан, вбитого у 2013 році.
У січні 2018 року правоохоронці повідомили, що затримали десятки хабарників з Міграційної служби, які причетні до незаконних схем видачі закордонних паспортів.
29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС.
НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ нібито завербувала Пімахову для тиску на бюро.
Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців.
Після скандалу Пімахова пішла у відпустку, і зрештою, Кабмін звільнив її.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата