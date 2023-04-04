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Відповідальність за вибух у петербурзі взяла на себе Національна республіканська армія

04 квітня 2023, 21:34
Відповідальність за вибух у петербурзі взяла на себе Національна республіканська армія
Фото: inforesist.org
У НРА наголосили, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а "всі постраждалі входять до активних прихильників війни".

Відповідальність за ліквідацію пропагандиста владлена татарського у санкт-петербурзі взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

Заяву організації опубліковано в Telegram-каналі роспартизан.

"Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого пропагандиста війни, воєнного злочинця максима фоміна, відомого як владлен татарський. Цю акцію підготовлено і здійснено нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим паче спецслужб", — сказано в маніфесті.

В організації також заявили, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а всі постраждалі — прихильники повномасштабної війни проти України. Так звана НРА закликала "російських правозахисників" допомогти Дар'ї Треповій і закликала росіян надавати всі види спротиву російському режиму "аж до повного знищення".

Представники організації також закликали російських правозахисників надати допомогу заарештованій у цій справі Дар'ї Треповій, яку вони називають героєм, та "іншим безневинним людям".

російський опозиціонер ілля пономарьов казав, що "НРА" — це підпільна активістська мережа  на території росії.

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