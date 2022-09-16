Відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" від 28 липня 2022 року № 2471-IX", - пише пресслужба.
Зазначається, що громадяни Польщі, їх подружжя та діти в незалежності від громадянства, які в'їхали на територію України для тимчасового перебування, матимуть право перебувати в країні на законних підставах протягом 18 місяців.
Водночас вони матимуть право продовжити строк свого перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів. Зокрема, йдеться про:
- документи про вступ до закладу вищої освіти;
- документи про переведення на наступний навчальний рік;
- документи про укладання трудового договору.
Раніше повідомлялось, що Україна та Польща домовилися збудувати трубопровід для транспортування вітчизняної олії.
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