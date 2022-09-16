Відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців

Поляки зможуть перебувати в нашій країні протягом 18 місяців

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" від 28 липня 2022 року № 2471-IX", - пише пресслужба.

Зазначається, що громадяни Польщі, їх подружжя та діти в незалежності від громадянства, які в'їхали на територію України для тимчасового перебування, матимуть право перебувати в країні на законних підставах протягом 18 місяців.

Водночас вони матимуть право продовжити строк свого перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів. Зокрема, йдеться про:

документи про вступ до закладу вищої освіти;

документи про переведення на наступний навчальний рік;

документи про укладання трудового договору.

Раніше повідомлялось, що Україна та Польща домовилися збудувати трубопровід для транспортування вітчизняної олії.