RSS
НОВИНИ

Відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців

Поляки зможуть перебувати в нашій країні протягом 18 місяців
Відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" від 28 липня 2022 року № 2471-IX", - пише пресслужба.

Зазначається, що громадяни Польщі, їх подружжя та діти в незалежності від громадянства, які в'їхали на територію України для тимчасового перебування, матимуть право перебувати в країні на законних підставах протягом 18 місяців.

Водночас вони матимуть право продовжити строк свого перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів. Зокрема, йдеться про:

  • документи про вступ до закладу вищої освіти;
  • документи про переведення на наступний навчальний рік;
  • документи про укладання трудового договору.

Раніше повідомлялось, що  Україна та Польща домовилися збудувати трубопровід для транспортування вітчизняної олії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 09 2022 18:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.