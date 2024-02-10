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ПОЛІТИКА

Відставка президентки Угорщини після помилування засудженого у справі педофілії

10 лютого 2024, 20:19
Відставка президентки Угорщини після помилування засудженого у справі педофілії
Фото: Getty Images
Справа стосується помилування законно засудженого колишнього заступника директора, який допомагав своєму начальнику замʼяти його інцидент з педофілією.

Президент Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку після негативної реакції суспільства на її рішення помилувати засудженого у справі про педофілію. Тепер нового очільника держави має обрати парламент протягом 30 днів після припинення повноважень Новак.

Про це пише угорське видання Index.

"Я помилилася. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Сумнівів тут немає і бути не може. Я б ніколи не вибачила тих, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей є нашим спільним обовʼязком", — сказала вона.

І додала, що вибачається перед усіма, кого вона образила. Вона востаннє зверталася як президент.

Справа стосується помилування законно засудженого колишнього заступника директора, який допомагав своєму начальнику замʼяти його інцидент з педофілією. Цей директор знущався над кількома неповнолітніми хлопчиками в дитячому будинку в Біцке, а його заступник намагався тиснути на дітей, щоб вони відмовилися від своїх свідчень. За це останнього засудили до 3 років і 4 місяців увʼязнення.

Однак Каталін Новак дала йому президентське помилування за девʼять місяців до закінчення терміну відбування увʼязнення. Через це люди зібралися на протести, а її радники подали у відставку.

Каталін Новак була першою жінкою на посаді глави держави в Угорщині та наймолодшим президентом. Її обрав парламент у 2022 році. Вона мала повноваження на пʼять років. До цього Новак працювала міністром у справах сімʼї. Також вона є віцеголово партії "Фідес", лідером якої є премʼєр Віктор Орбан. "Фідес" — це угорська права, націонал-консервативна проросійська політична партія.

Президент Угорщини може ініціювати закони, призначати дату виборів, скликати установчу сесію парламенту, пропонувати парламенту людину на посаду премʼєр-міністра після результатів виборів і розпустити парламент.

Угорщинапрезидентка

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