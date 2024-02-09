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Відставка Залужного, безсумнівно, вдарить по мотивації військових – Sky News

09 лютого 2024, 13:41
Відставка Залужного, безсумнівно, вдарить по мотивації військових – Sky News
Відставка Валерія Залужного - це топ тема західних ЗМІ.

Журналісти намагаються оцінити ризики та з'ясувати, що стало причиною такого рішення з боку президента Володимира Зеленського. Зокрема, Sky News пише, що "звільнення високопоставленого українського генерала — це надзвичайно ризикована авантюра Володимира Зеленського в той час, коли є значні ризики, що росія покращить ситуацію на фронті".

Про це йдеться на сайті видання Sky News.

Український президент спробував подати кадрові переставляння як вкрай необхідний момент оновлення для наступного етапу кампанії. Але відставка Залужного, безсумнівно, вдарить по мотивації військових і буде розцінена у москві як ознака нестабільності, вважають журналісти.

Зеленський поспішив оголосити, що генерал-полковник Олександр Сирський, загартований у боях офіцер, очолить ЗСУ. 

Генерал Залужний висловив вдячність усім, хто працював з ним, зокрема президенту, і погодився з необхідністю змінюватися та адаптуватися до нових реалій, щоб разом перемогти у війні.

"Але, попри прояв товариськості, це не розставання близьких друзів, і відставка неймовірно популярного полководця залишить дуже великі запитання. Між Зеленським, Залужним та помічниками вже давно точаться суперечки не лише щодо планів бою, а й політики. Питання було лише в тому, коли це станеться і хто замінить генерала Залужного. Оскільки тепер ця невизначеність зникла, ключовим для президента та його нового військового начальника буде продемонструвати, що цей крок був правильним для України", – вважають у Sky News.

Це буде непросте завдання, оскільки експерти з питань оборони занепокоєні тим, що цей крок завдасть шкоди для України.

"Можливо, намагаючись підкріпити впевненість у своєму рішенні, Зеленський наголосив на важливості єдиного бачення у військових лідерів у завуальованій критиці розбіжностей, які, як повідомляється, у нього були з генералом Залужним. Суперники чи друзі, всі українці знають, що їм потрібно працювати разом, щоб боротися з росією та переконати західних союзників, зокрема США, продовжувати озброювати ЗСУ", - зазначає видання.

відставкаЗМІЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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