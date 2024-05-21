Відсутність плану перемоги України над росією викликає занепокоєння – Foreign Affairs

З належною підтримкою та підходом Україна все ще може перемогти.

Західні партнери надають Україні зброю для досягнення певних короткострокових цілей на полі бою, наприклад, для наступу влітку 2023 року. Водночас вони уникають висловів про "перемогу над рф", натомість говорячи про підтримку доти, поки "буде потрібно". Водночас невідомо про чіткий план перемоги над країною-агресором: його навіть не обговорюють.

Про відносини України та країн Заходу щодо російсько-української війни розповіли на порталі Foreign Affairs (FA).

На порталі опублікували аналіз ситуації на російсько-українській війні, зроблений двома авторами — ексміністром оборони України Андрієм Загороднюком (2019-20 рр.) і аналітиком Еліотом Е. Коеном із Центру стратегічних і міжнародних досліджень. На їхню думку, Україні та партнерам потрібно нарешті створити план перемоги над рф, оскільки досі, схоже, також плану не існує.

На думку авторів, створюючи план перемоги, потрібно думати в таких напрямках:

Потрібно звернути увагу на Крим і витіснити ЗС рф із півострова та решти окупованих територій. Партнери повинні надати Україні рівно ті ресурси, які необхідні для досягнення цієї мети.

Подальші бойові дії мають вплинути на російське населення: воно нарешті помітити втрати людських ресурсів і те, що війна забирає в них стабільність, достаток і майбутнє.

Водночас режим президента рф владіиміра путіна має захитатися під тиском ззовні та зсередини.

"Захід має чітко заявити, що його метою є вирішальна перемога України та поразка росії, і він має взяти на себе зобов’язання надавати Києву пряму військову допомогу та підтримувати оборонну промисловість країни, що розвивається", — написали аналітики.

Також країни-партнери повинні зрозуміти, що не вдався їхній попередній план про завершення війни переговорами. На сьогодні в рф бойові дії в Україні поступово перетворюють на "екзистенційне протистояння", яке має завершитися повним знищенням супротивника, пояснили в статті foreign affairs. Також перелічуються деякі засоби, які допоможуть українській перемозі:

винищувачі F-16 із ракетами "повітря-повітря" великої дальності;

безпілотники — морські та повітряні;

перехід ЗСУ в "обмежений контрнаступ";

"великий тиск на рф на економічному й інформаційному фронтах" — це мають здійснити США й інші західні партнери;

співпраця Заходу й України у виробництві зброї.

"Урятувати злочинний режим від краху не є завданням Заходу", — наголосили в статті Загороднюк і Коен.