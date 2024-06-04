Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон #9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосували 236 народних депутатів.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні і визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Під час голосування була дискусія по правці №336, яку внесли за день до ухвалення закону, і яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Її підтримали 226 депутатів.