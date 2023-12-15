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Відтепер закупівлі в Міноборони будуть за стандартами НАТО

15 грудня 2023, 14:04
Відтепер закупівлі в Міноборони будуть за стандартами НАТО
Фото: facebook.com/Степан-Полторак
Міністерство оборони запустило нову систему закупівель за стандартами Альянсу.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства. 

В міністерстві заявили, що вже є перший результат - вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій, що дуже важливо під час війни. 

"Наша мета – стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом "тут і зараз". Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно", - заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Він додав, що повністю замінили пострадянську систему, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони.

"На першому рівні нової системи працює Департамент політики закупівель. Він відповідає лише за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель.

На другому рівні у Міноборони з’явився новий заступник – Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість", - розказав Кліменков.

За його словами, безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – Агенція закупівель у сфері оборони: тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали - усе це закуповуватимуть вони.

За побідним принципом побудована закупівля озброєння, якою займається Агенція оборонних закупівель. Вона вже розпочала контрактування усіх оборонних договорів.

"Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Це дуже важливо під час війни. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямком. Ці дві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами", - додав заступник міністра оборони.

 

НАТОміноборонизакупівлі

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