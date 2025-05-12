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В'єтнам і рф домовилися підписати угоду про будівництво АЕС

12 травня 2025, 09:53
В'єтнам і рф домовилися підписати угоду про будівництво АЕС
Фото: Reuters
У заяві також зазначають, що В'єтнам і росія домовилися активізувати співпрацю в нафтогазовій промисловості, включно з постачанням російської нафти та зрідженого природного газу В'єтнаму.
В'єтнам і росія домовилися оперативно провести переговори та підписати угоду щодо будівництво атомних електростанцій у В'єтнамі.
 
 
Про це пише Reuters із посиланням на спільну заяву країн після візиту лідера В’єтнаму То Лама до москви.
 
 "Будівництво станцій з використанням передових технологій буде здійснюватися з суворим дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки та з урахуванням соціально-економічного розвитку", - йдеться у заяві.
 
В'єтнам відновив плани щодо будівництва атомних електростанцій, які були призупинені майже десять років тому, в рамках зусиль щодо нарощування потужностей з виробництва електроенергії для стрімко зростаючої економіки.
 
Уряд країни раніше заявляв, що очікує введення в експлуатацію перших атомних електростанцій сумарною потужністю до 6,4 ГВт між 2030 і 2035 роками.
 
На початку цього року уряд заявив, що проведе переговори щодо проєктів у галузі ядерної енергетики з іноземними партнерами, серед яких росія, Японія, Південна Корея, Франція та Сполучені Штати.
 
У заяві також зазначають, що В'єтнам і росія домовилися активізувати співпрацю в нафтогазовій промисловості, включно з постачанням російської нафти та зрідженого природного газу В'єтнаму.
 
Крім того, країни сприятимуть нарощуванню присутності енергетичних компаній на територіях одна одної.

 

Вєтнамвійна в Україніросія окупанти

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