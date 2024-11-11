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В'єтнам може заблокувати китайські торговельні майданчики Temu і Sheing

11 листопада 2024, 17:19
В'єтнам може заблокувати китайські торговельні майданчики Temu і Sheing
Edarabia
Місцевий бізнес стикається із величезною конкуренцію через низькі ціни.

Уряд В'єтнаму заявив, що китайські інтернет-магазини Shein і Temu повинні зареєструватися в уряді до кінця листопада, бо країна заблокує їхні інтернет-домени і додатки для використання в країні.

Про це повідомляє Reuters.

В'єтнам і місцевий бізнес висловили занепокоєння про вплив китайських онлайн-платформ на місцеві ринки через великі знижки. 

Міністерство торгівлі заявило, що занепокоєне потенційною можливістю продажу підроблених товарів.

Заступник міністра торгівлі В'єтнаму Нгуєн Хоанг Лонг сказав, що міністерство працювало з Shein і Temu над питанням ліцензування.

Мережа магазинів швидкого одягу Shein продає товари у В'єтнамі вже два роки, а компанія Temu, що належить китайському гіганту електронної комерції PDD Holdings, минулого місяця дозволила користувачам у В'єтнамі здійснювати покупки на своїх сайтах.

В'єтнам дозволяє звільняти від податку на додану вартість імпортні товари вартістю до 40 доларів. Міністерство фінансів заявило, що більшість товарів, на які поширюється ця податкова пільга, імпортуються через платформи електронної комерції, і воно розглядає можливість скасування податкової пільги.

 
КитайВ’єтнамTemuSheing

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