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ПОЛІТИКА

В'єтнам розлютив ЄС, відклавши зустріч перед можливим візитом путіна – Reuters

09 травня 2024, 12:51
В'єтнам розлютив ЄС, відклавши зустріч перед можливим візитом путіна – Reuters
з вільних джерел
Одне з джерел заявило, що візит російського лідера може бути "зіпсований" будь-якими переговорами з посланцем ЄС.

Міністерство закордонних справ В'єтнаму кинуло виклик Європейському Союзу, відклавши зустріч із вищою посадовцем ЄС з питання російських санкцій перед можливим візитом у Ханой президента росії владіміра путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Спеціальний посланник з питань реалізації санкцій ЄС Девід О'Салліван відвідає Південно-Східну Азію наступного тижня та планував зустрітися із в'єтнамськими офіційними особами 13-14 травня. Але Ханой попросив відкласти зустріч, "оскільки лідери були надто зайняті, щоб зустрітися з ним", - сказав один дипломат, безпосередньо знайомий із ситуацією.

Троє інших дипломатів підтвердили перенесення візиту, причому один заявив, що В'єтнам запропонував липень як альтернативну дату.

Двоє дипломатів та ще одна людина, знайома з перебігом обговорень, пов'язали затримку з підготовкою до можливого візиту путіна до В'єтнаму. Одне з джерел заявило, що візит російського лідера може бути "зіпсований" будь-якими переговорами з посланцем ЄС.

Після цього дипломатична місія ЄС у Ханої виступила із заявою, в якій назвала перенесення зустрічі "розчаровуючим" і заявила, що обговорює нову дату з в'єтнамською владою.

В останні місяці в'єтнамські лідери неодноразово запрошували путіна до В'єтнаму, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, видав у березні 2023 року ордер на арешт російського президента за викрадення українських дітей. В'єтнам не є членом МКС.

Владімір ПутінЄвросоюзВ'єтнам

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