Йдеться про експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Президент країни-агресорки путін воліє бачити на чолі України експрезидента-втікача Віктора Януковича, адже він готовий "підкорити Київ забаганкам москви".

Про це розповіла колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню "Медуза".

За її словами, птін не готовий до чесних переговорів, саме тому "йому хочеться бачити на чолі України лідера на кшталт Януковича, який був би готовий підкорити Київ забаганкам москви: піддати власну економіку розграбуванню, а територію надати під російські військові бази. Зеленський не така людина".

Також Нуланд прокоментувала нещодавнє повідомлення про оголошення в розшук росією Володимира Зеленського.

"Не знаю, що це означає для Зеленського в практичному сенсі – не думаю, що він планує. Краще не продовжуватиму", – зауважила ексзаступниця держсекретаря США.

Політикиня зауважила, що і сама вже декілька років перебуває у так званому російському розшуку, проте, який сенс цього рішення щодо Зеленського – вона не розуміє.