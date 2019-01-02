ПОЛІТИКА НОВИНИУ Бердянську Запорізької області місцеві активісти організували акцію протесту проти приїзду кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вілкула облили зеленкою в Бердянську
Політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури
фото: Бердянськ 24
Коли політик з'явився на площі перед будинком культури "Софіт", його облили зеленкою, повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".
Зазначається, що політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка.
Фото:"Бердянськ 24"
Активісти заблокували вхід і кандидат в президенти потрапити всередину будівлі не зміг. У результаті політик залишив місце зустрічі.
Нагадаємо, що 25 січня ЦВК зареєструвала члена партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.
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01 02 2019 17:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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