Вілкула облили зеленкою в Бердянську Політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури

У Бердянську Запорізької області місцеві активісти організували акцію протесту проти приїзду кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.

фото: Бердянськ 24

Коли політик з'явився на площі перед будинком культури "Софіт", його облили зеленкою, повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24". Зазначається, що політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка.

Фото:"Бердянськ 24" Активісти заблокували вхід і кандидат в президенти потрапити всередину будівлі не зміг. У результаті політик залишив місце зустрічі. Нагадаємо, що 25 січня ЦВК зареєструвала члена партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію