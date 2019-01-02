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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вілкула облили зеленкою в Бердянську

Політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури
У Бердянську Запорізької області місцеві активісти організували акцію протесту проти приїзду кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.
Вілкула облили зеленкою в Бердянську фото: Бердянськ 24

Коли політик з'явився на площі перед будинком культури "Софіт", його облили зеленкою, повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".

Зазначається, що політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка.


Фото:"Бердянськ 24"

Активісти заблокували вхід і кандидат в президенти потрапити всередину будівлі не зміг. У результаті політик залишив місце зустрічі.

Нагадаємо, що 25 січня ЦВК зареєструвала члена партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.

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01 02 2019 17:58
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