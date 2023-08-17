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Вільнюський університет звільнив російського професора, який заперечував окупацію країн Балтії

17 серпня 2023, 17:07
Вільнюський університет звільнив російського професора, який заперечував окупацію країн Балтії
Фото: news.mail.ru
Сам Десницький відмовився від коментарів.

У Литві Вільнюський університет розриває контракт з російським професором Андрєєм Десницьким, який заперечував, що країни Балтії були окуповані Радянським Союзом.

Про це повідомляє LRT.

"Хочу повідомити, що трудовий договір з Андрєєм Десницьким буде розірвано в серпні", – сказав декан філологічного факультету Вільнюського університету Міндаугас Квієткаускас.

Десницький працював дослідником і викладачем у Вільнюському університеті з осені минулого року. Ще живучи в москві, він писав статті, в яких заперечував окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви.

Натомість російський професор стверджував, що радянський диктатор Іосіф Сталін лише наполягав на тому, щоб балтійські країни приєдналися до Радянського Союзу.

Десницький також стверджував, що опору радянським військам не було, додавши, що "формально під російською армією було більше свободи", ніж у міжвоєнній незалежній Литві.

Десницький був прийнятий на посаду наукового співробітника, оскільки відповідав усім вимогам, встановленим університетом.

Роботу Десницького фінансував міжнародний фонд. Однак ректор Вільнюського університету Раймундас Бальчюнайтис не став розкривати його назву.

 

Литвазвільненнявійна в Україніросія окупанти

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