Вірменія - не союзник росії у війні проти України – Пашинян

В останні місяці відносини росії та Вірменії погіршились через позицію першої щодо Нагірно-Карабаського конфлікту.

Єреван не слід вважати союзником москві у її війні проти України.

Про це в інтерв’ю чеському телеканалуCNN Prima News заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

"Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми не союзник росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – занепокоєння, тому що це безпосередньо впливає на всі наші відносини", – цитує прем’єра Вірменії "Радіо Азатутюн".

За його словами, тоді як на Заході Єреван вважають союзником москви, сама москва дотримується іншої думки, і "виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі".

"Здається, що є спосіб лавірувати між усіма цими зіткненнями, але також правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим більше звужується можливість лавірування. Ми лавіруємо не тому, що ми не маємо думки щодо ситуації, а тому, що в нас, на жаль, надто багато турбот, що не дає змоги нам бути більш залученими до розв'язання інших турбот", – зазначив Пашинян.