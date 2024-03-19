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Вірменія готова передати чотири села під контроль Азербайджану – Reuters

19 березня 2024, 15:25
Вірменія готова передати чотири села під контроль Азербайджану – Reuters
Ці села незаселені, однак мають стратегічне значення для Вірменії.

На тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення бойових дій із Баку, влада Вірменії готова передати чотири села під контроль Азербайджану.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час візиту до Тавушського регіону на півночі Вірменії, неподалік від покинутих азербайджанських сіл, які Єреван контролює з початку 1990-х років, пише Reuters.

Села Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли та Гизилгаджили пустували понад 30 років, проте вони мають стратегічне значення для Вірменії, оскільки розташовані на головній дорозі між Єреваном і грузинським кордоном.

Азербайджан заявив, що повернення його земель, які також включають кілька анклавів, повністю оточених територією Вірменії, є необхідною передумовою для мирної угоди, щоб покласти край тридцятилітньому конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, який азербайджанська армія повернула у вересні минулого року.

Пашинян повідомив, що його країна готова повернути азербайджанські землі, які контролюються Вірменією. Також висловив пропозицію щодо зміни маршрутів мережі доріг Вірменії, щоб уникнути території Азербайджану.

ВірменіяАзербайджанвійна в Україніросія окупанти

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