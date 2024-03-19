Вірменія готова передати чотири села під контроль Азербайджану – Reuters
На тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення бойових дій із Баку, влада Вірменії готова передати чотири села під контроль Азербайджану.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час візиту до Тавушського регіону на півночі Вірменії, неподалік від покинутих азербайджанських сіл, які Єреван контролює з початку 1990-х років, пише Reuters.
Села Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли та Гизилгаджили пустували понад 30 років, проте вони мають стратегічне значення для Вірменії, оскільки розташовані на головній дорозі між Єреваном і грузинським кордоном.
Азербайджан заявив, що повернення його земель, які також включають кілька анклавів, повністю оточених територією Вірменії, є необхідною передумовою для мирної угоди, щоб покласти край тридцятилітньому конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, який азербайджанська армія повернула у вересні минулого року.
Пашинян повідомив, що його країна готова повернути азербайджанські землі, які контролюються Вірменією. Також висловив пропозицію щодо зміни маршрутів мережі доріг Вірменії, щоб уникнути території Азербайджану.