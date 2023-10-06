Вірменія і Азербайджан проведуть переговори за сприяння ЄС

Переговори відбудуться наприкінці жовтня.

Європейський Союз проведе переговори між лідерами Вірменії та Азербайджану наприкінці цього місяця в Брюсселі.



Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель, прибувши у п’ятницю вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вирішив запросити обох лідерів до кінця жовтня у Брюссель, і обоє лідерів погодились прибути до кінця жовтня на цю зустріч", – сказав Мішель.



Він додав, що "ми будемо дуже важко працювати, аби досягти прогресу у сфері нормалізації між Азербайджаном та Вірменією".

Відомо, що вчора глава Євроради, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц провели зустріч з Пашиняном.

Раніше повідомлялося про можливість проведення в іспанській Гранаді п’ятисторонньої зустрічі за участю президента Азербайджану Ільхама Алієва. Але Баку оголосив, що азербайджанська сторона не братиме участі в цих консультаціях.

Водночас напередодні в Баку повідомили, що Азербайджан готовий до тристоронніх зустрічей у Брюсселі найближчим часом у форматі ЄС-Азербайджан-Вірменія.