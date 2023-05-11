Вірменія і Азербайджан заявили про ескалацію на кордоні: є поранені

Зранку четверга Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Секретар Міністерства оборони Вірменії Арам Торосян заявив, що станом на 8 годину з вірменської сторони є 3 поранених у результаті азербайджанських обстрілів.

Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь у напрямку машини швидкої допомоги, в якій перебував поранений військовослужбовець, додав Торосян.

Пізніше стало відомо, що підрозділи ЗС Азербайджану продовжують вести артилерійсько-мінометний вогонь по вірменських позиціях, розташованих у напрямку Сотка. На інших напрямках ситуація відносно спокійна.

Вірменські військові спростували азербайджанськими ЗМІ інформацію про те, що вірменська сторона використовує іранські безпілотники.

Міністерство оборони Азербайджану зі своєї сторони заявило, що "внаслідок прицільного вогню з боку супротивника був важко поранений в голову військовослужбовець надстрокової служби азербайджанської армії. Баку звинуватив Єреван в порушенні режиму припинення вогню.

"З ранку 11 травня збройні сили Вірменії, ще більше нагнітаючи обстановку, ведуть мінометний обстріл позицій азербайджанської армії з позицій у Зодському напрямку Басаркечарського району. Підрозділи азербайджанської армії вживають необхідних заходів у відповідь", – заявило Міноборони Азербайджану.