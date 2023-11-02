Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту
Про це повідомляє NewsArmenia.
"За декілька місяців до ратифікації Римського статуту ми запропонували російській стороні підписати двосторонню угоду, щоб наші міждержавні правовідносини не піддавалися будь-яким перевіркам у міжнародних структурах, і щоб ратифікація не вплинула на наші відносини. Відповіді, по суті, ми поки що не отримали. Тим не менш, до набуття чинності Римського статуту ще є достатньо часу", - сказав Аршакян.
Він додав, що Вірменія юридично може мати угоду, яка унеможливлює застосування рішень міжнародного суду з питань, що стосуються двох країн. Зазначається, що парламент Вірменії 3 жовтня ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Після підписання 14 жовтня президентом Вірменії через 60 днів статут набуде чинності.
Також влада Вірменії неодноразово заявляла, що метою приєднання до МКС є притягнення керівництва Азербайджану до відповідальності за військові злочини проти Вірменії та Карабаху.
Раніше президент Вірменії Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності військових баз рф у Вірменії.