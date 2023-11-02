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Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту

02 листопада 2023, 17:29
Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту
Віце-спікер парламенту республіки Вірменії Акоп Аршакян заявив, що він запропонував росії підписати міждержавну угоду, яка дозволить оминути вимоги Римського статуту.

Про це повідомляє NewsArmenia.

"За декілька місяців до ратифікації Римського статуту ми запропонували російській стороні підписати двосторонню угоду, щоб наші міждержавні правовідносини не піддавалися будь-яким перевіркам у міжнародних структурах, і щоб ратифікація не вплинула на наші відносини. Відповіді, по суті, ми поки що не отримали. Тим не менш, до набуття чинності Римського статуту ще є достатньо часу", - сказав Аршакян.

Він додав, що Вірменія юридично може мати угоду, яка унеможливлює застосування рішень міжнародного суду з питань, що стосуються двох країн. Зазначається, що парламент Вірменії 3 жовтня ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. 

Після підписання 14 жовтня президентом Вірменії через 60 днів статут набуде чинності.

Також влада Вірменії неодноразово заявляла, що метою приєднання до МКС є притягнення керівництва Азербайджану до відповідальності за військові злочини проти Вірменії та Карабаху.

Раніше президент Вірменії Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності військових баз рф у Вірменії.

 

РосіяВірменіяримський статут

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