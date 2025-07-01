Вірменія може відключити російське ТБ
01 липня 2025, 17:57
Фото: з відкритих джерел
Причина – втручання у внутрішні справи країни
У Вірменії заговорили про можливе припинення трансляції російських телеканалів у національному телепросторі.
Про це заявив голова Національних зборів Вірменії Ален Сімонян, повідомляє вірменський ресурс Mamul.am.
Коментуючи справу власника групи компаній "Ташир" Самвела Карапетяна та її можливий вплив на відносини між Єреваном і москвою Сімонян сказав, що низка проросійських експертів та медіа вже позбавлені доступу до Вірменії
"Їхні "програми" давно закрито в нашій країні, а в’їзд - заборонено.Але якщо їхні державні телеканали дозволяють собі втручатися у внутрішні справи Вірменії, можливо, ми також повинні закрити їм доступ до квартир наших громадян", - зазначив голова парламенту.
Він також додав, що російські телеведучі, яких транслюють у Вірменії, "погіршують атмосферу та шкодять вірменсько-російським відносинам". Сімонян різко висловився на їхню адресу, назвавши їх "дегенератами".
Самвел Карапетян - російський мільярдер вірменського походження, власник і президент групи компаній "Ташир". Він переїхав до росії. Станом на останні роки він входив до списку найбагатших людей росії за версією Forbes.
Його бізнес-імперія охоплює понад 200 компаній у різних галузях - будівництво, енергетика, нерухомість, торгівля, виробництво. Основні активи зосереджені в москві та інших регіонах росії.