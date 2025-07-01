Вірменія може відключити російське ТБ

Причина – втручання у внутрішні справи країни

У Вірменії заговорили про можливе припинення трансляції російських телеканалів у національному телепросторі.

Про це заявив голова Національних зборів Вірменії Ален Сімонян, повідомляє вірменський ресурс Mamul.am.

Коментуючи справу власника групи компаній "Ташир" Самвела Карапетяна та її можливий вплив на відносини між Єреваном і москвою Сімонян сказав, що низка проросійських експертів та медіа вже позбавлені доступу до Вірменії

"Їхні "програми" давно закрито в нашій країні, а в’їзд - заборонено.Але якщо їхні державні телеканали дозволяють собі втручатися у внутрішні справи Вірменії, можливо, ми також повинні закрити їм доступ до квартир наших громадян", - зазначив голова парламенту.