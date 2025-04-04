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Вірменія офіційно розпочала курс на членство в ЄС

04 квітня 2025, 19:09
Вірменія офіційно розпочала курс на членство в ЄС
Фото: з відкритих джерел
Доки країна була союзником рф, євроінтеграція була фактично неможливою
Вірменія офіційно розпочала шлях до членства в Європейському союзі. Відповідний закон підписав президент країни Ваагн Хачатурян.
 
Про це повідомляє News.am.
 
За даними видання "Новое время", закон був ініційований громадською організацією на підставі зібраних 60 тисяч підписів громадян країни. 26 березня цього року закон був ухвалений вірменським парламентом.
 
"Ми внесли цей законопроект для того, щоб Вірменія могла висловити свою політичну волю рухатися у бік Євросоюзу. Цей процес необоротний. Народ виступає за це", – заявляв тоді уповноважений представник ініціативної групи "Єврореферендум" Артак Зейналян.
 
Вірменіявступ в ЄС

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