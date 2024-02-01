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ПОЛІТИКА

Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду

01 лютого 2024, 16:16
Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду
Фото: з відкритих джерел
Країна стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

З початку лютого на території Вірменії почав діяти Римський статут, що означає офіційне приєднання Єревана до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

У відомстві зауважили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

Представник глава вірменського уряду з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує DW, наголосив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

Кірокосян підкреслив, що це насамперед стосується Азербайджану.

Римський статут — це міжнародний договір, завдяки підписанню якого в 1998 році заснували Міжнародний кримінальний суд. Суд може здійснювати свої функції та повноваження за Римським статутом на території будь-якої держави-учасниці. Юрисдикція суду обмежується найбільш тяжкими злочинами, серед яких — злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Вірменія останнім часом робить багато кроків, щоб віддалитися від росії. У вересні минулого року до російського МЗС викликали посла Вірменії в москві, де йому заявили жорсткий протест через "серію недружніх кроків".

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії. Країни, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати ордер.

Вірменіяримський статутМіжнародний суд

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