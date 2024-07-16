Вірменія почала спільні військові навчання зі США

Вірменія та Сполучені Штати в понеділок, 15 липня, розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024 на тлі все більшого дрейфу Єревана від росії.

Спільні навчання з військовослужбовцями Сухопутних військ США в Європі і Африці та Національної гвардії Канзасу триватимуть у Вірменії до 24 липня.

Як пояснило вірменське оборонне відомство, навчання Eagle Partner 2024 "будуть зосереджені на стабілізаційних завданнях між сторонами, що ворогують, під час миротворчої місії".

"Метою навчань є підвищення оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу", – йдеться в повідомленні.