Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вірменія почала спільні військові навчання зі США

16 липня 2024, 10:55
Вірменія почала спільні військові навчання зі США
Фото: з відкритих джерел
Навчання триватимуть до 24 липня.
Вірменія та Сполучені Штати в понеділок, 15 липня, розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024 на тлі все більшого дрейфу Єревана від росії.
 
Про це повідомило вірменське Міністерство оборони.
 
Спільні навчання з військовослужбовцями Сухопутних військ США в Європі і Африці та Національної гвардії Канзасу триватимуть у Вірменії до 24 липня.
 
Як пояснило вірменське оборонне відомство, навчання Eagle Partner 2024 "будуть зосереджені на стабілізаційних завданнях між сторонами, що ворогують, під час миротворчої місії".
 
"Метою навчань є підвищення оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу", – йдеться в повідомленні.
 
Навчання Вірменії та США стали останньою подією в контексті поступового розвороту Єревана на Захід для зменшення залежності від росії.
 
Відносини Вірменії та росії погіршилися після того, як минулого року російські миротворці не змогли завадити азербайджанським силам встановити контроль над Нагірним Карабахом, який протягом трьох десятиліть контролювали сепаратисти.
 
Після цього Вірменія, де розташована постійна російська військова база, фактично заморозила свою участь в очолюваному Москвою безпековому альянсі – Організації Договору про колективну безпеку.
 
 
Вірменіявійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється