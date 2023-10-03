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ПОЛІТИКА

Вірменія ратифікувала Римський статут МКС

03 жовтня 2023, 13:19
Вірменія ратифікувала Римський статут МКС
Фото: з відкритих джерел
При цьому весною у Вірменії заявляли, що навіть за умови ратифікації Римського статуту не арештовуватимуть путіна на вимогу МКС.

Парламент Вірменії у вівторок, 3 жовтня, ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє News Armenia.

Таким чином Вірменія зобов’язалася виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Того самого, який видав ордер на арешт президента рф владіміра путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Зазначимо, у квітні цього року віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що Вірменія не збирається арештовувати путіна на підставі ордера Міжнародного кримінального суду навіть після ратифікації парламентом країни Римського статуту. За його словами, "Вірменія прислухалася до побоювань російської федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і росією".

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей із України. Також судді ухвалили рішення щодо арешту уповноваженої з прав дитини держави-агресора Марії Львової-Бєлової росія заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів чи насильницького вилучення українських дітей.

ВірменіяМКСПутінримський статутрф тероризм

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