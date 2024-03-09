Вірменія розглядає можливість членства в ЄС – Reuters

Вірменія змінила орієнтир з росії на Захід.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі.

Про це пише Reuters.

Офіційний Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі, оскільки прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з традиційним союзником росією.

"Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", — сказав Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

Очільник МЗС Вірменії говорив у кулуарах дипломатичного форуму в турецькому місті Анталія.

Глава МЗС зауважив, що народ Вірменії має європейські прагнення. За словами Мірзояна, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.