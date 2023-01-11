Вірменія скасовує військові навчання, посилюючи розрив з москвою – Associated Press

Вірменія вважає військові навчання Організації Договору про колективну безпеку, яка перебуває під контролем москви, заплановані на кінець цього року, "невідповідними в поточній ситуації".

Прем’єр-міністр Вірменії заявив напередодні, що його країна відмовилася від проведення військових навчань, запланованих угодою про безпеку, в якій домінує росія, і ця заява відображає зростання напруженості між вірменським урядом і москвою, пише Associated Press

Нікол Пашинян неодноразово критикував російських миротворців за неспроможність забезпечити вільний транзит уздовж коридору, що з’єднує Вірменію та сепаратистський регіон Нагірний Карабах, який азербайджанські активісти заблокували минулого місяця.

Виступаючи на пресконференції, Пашинян заявив, що Вірменія вважає військові навчання Організації Договору про колективну безпеку, яка перебуває під контролем москви, заплановані на кінець цього року, "невідповідними в поточній ситуації".

"Принаймні цьогоріч ці навчання не відбудуться", – сказав він.

Цей крок Пашиняна відбувся після того, як він восени відмовився підписати підсумковий документ зустрічі лідерів країн-членів ОДКБ в Єревані, столиці Вірменії.