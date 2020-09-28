Вірменія та Азербайджан заперечують загибель сотень військових

Збройні сили Вірменії втратили 31 військовослужбовця унаслідок бойових дій, що поновилися 27 вересня в районі «карабахського конфлікту». Також загинули щонайменше 11 військових Азербайджану. Так, у Карабасі опублікували офіційний список імен 31 загиблого внаслідок військових зіткнень. Більшості з них — від 18 до 22 років.

Офіційних даних щодо загибелі азербайджанських військових немає. Водночас є інформація про 11 загиблих військових, яку азербайджанський Центр досліджень «Хазар» склав на основі публікацій в соцмережах, повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що міністерства оборони Вірменії та Азербайджану взаємно спростовують повідомлення один одного про сотні загиблих на іншій стороні.

Так, Міноборони Азербайджану у коментарі «Интерфакс–Азербайджан» повідомило, що в ході боїв азербайджанська армія втратила понад 550 військовослужбовців. Водночас вірменська сторона дані про вбитих спростувала, пише «Интерфакс».

Як передає Aparaj, представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян, своєю чергою, заявив, що азербайджанська армія втратила за день боїв в Карабасі приблизно 200 військовослужбовців, а також десь 30 танків і 20 безпілотників. Цю заяву спростували в Азербайджані.

Яка там ситуація?

Зранку 28 вересня в районі «карабахського конфлікту» відновилися бої. Як пише JAMnews, в Азербайджані повністю відключили інтернет для користувачів державних операторів Baktelekom і Aztelekom — «для запобігання широкомасштабної провокації Вірменії».

Решта провайдери працюють в усіченому варіанті — доступ до месенджерів у соцмережах і деякі соцмережі (наприклад, Instagram) закриті для доступу. Багато хто намагається підключатися до інтернету за допомогою сервісів VPN.

Нагадаємо, що раніше Вірменія і Азербайджан заявили про бойові дії у Нагірному Карабаху