Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік
Вірменська делегація на чолі із заступником начальника Генштабу взяла участь у щорічних дискусіях у штаб-квартирі НАТО.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Вірменії.
“Під час зустрічі були обговорені результати підтримки військових навчальних закладів і навчальних центрів Вірменіїу рамках програми та намічені нові напрямки співпраці”, - йдеться у повідомленні.
На зустрічі сторони погодили програму співпраці на 2024 рік та окреслили перспективи співпраці на 2025 рік.
Також співрозмовники обговорили поточні програми військового співробітництва Вірменія-НАТО та можливості їх розширення.