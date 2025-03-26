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Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу до Євросоюзу

26 березня 2025, 13:50
Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу до Євросоюзу
Фото: з відкритих джерел
У голосуванні щодо ухвалення проєкту в першому читанні не брала участі опозиційна фракція "Айастан".
Національні збори Вірменії прийняли сьогодні загалом законопроєкт “Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі”. 
 
Про це повідомляє armenpress.am.
 
За проєкт проголосували 64 депутати, проти ‒ 7.
 
У зміненому остаточному формулюванні проекту визначається: “Республіка Вірменія, прагнучи розвитку демократичних інститутів, підвищення добробуту суспільства, зміцненню безпеки країни, стійкості та верховенства закону, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".
 
У голосуванні щодо ухвалення проєкту в першому читанні не брала участі опозиційна фракція “Айастан”, яка заздалегідь заявила, що не братиме участі у голосуванні щодо проєкту. Опозиційна фракція "Честь маю" проголосувала проти проєкту. У голосуванні у другому читанні фракція "Айастан" також не брала участі, а "Честь маю" проголосувала проти.Законопроєкт про процес вступу до Європейського Союзу був поширений у Національних зборах через громадянську ініціативу "Євроголосування". 
 
У встановлені терміни ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч підписів замість необхідних 50 000. 9 січня 2025 року законопроект обговорили та схвалили на засіданні уряду Вірменії, після чого направили на розгляд парламенту. На засіданні 12 лютого Національні збори ухвалили законопроект у першому читанні.

 

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