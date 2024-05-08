Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ

Країна наразі не вийшла з організації, але вже не бере участі в діяльності структури.

Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це у відповідь на письмовий запит Factor.am повідомила прес-секретар міністерства закордонних справ країни Ані Бадалян.

За її словами, Вірменія утримається від приєднання до рішення від 23 листопада 2023 р. "Про бюджет ОДКБ на 2024 р." та, тим самим, від участі у фінансуванні діяльності організації.

"При цьому Єреван не заперечуватиме ухвалення цього рішення в обмеженому форматі", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Вірменія має намір утриматися від фінансування ОДКБ.

"Варто зазначити, що хоча Вірменія і не вийшла з ОДКБ, вона не бере участі у діяльності структури, зокрема у спільних військових навчаннях. Нікол Пашинян заявив із політичної платформи номер один країни, що ОДКБ де-юре відмовляється реєструвати свою зону відповідальності у Вірменії та не відреагувала належним чином на виклики безпеки Вірменії, більше того, це створило проблеми безпеки для Вірменії", - пише ЗМІ.