Вірменія відповіла на пропозиції Азербайджану щодо мирного договору

У Єревані помітили позитивну динаміку у цьому процесі.

Вірменська сторона відповіла на пропозиції Азербайджану щодо мирного договору.



Про це сказав секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, пише видання News.am.

Останніми місяцями мирні переговори між двома країнами зайшли в глухий кут після того, як Азербайджан відмовився брати участь у перемовинах у США та Іспанії, заявивши про упередженість з боку західних країн. Однак наприкінці жовтня в Ірані обидві країни знову відновили переговори.

Тепер, за словами Григоряна, у результаті перемовин між Єреваном та Баку вдалося досягти згоди на проведення зустрічі комісій щодо одного із суперечливих питань – делімітації кордонів.

"Зараз ми чекаємо на відповідь Азербайджану. Ми також оцінюємо динаміку як позитивну, проте є питання, щодо яких ми дійшли згоди під час усних перемовин, але побачили регрес у тексті щодо мирної угоди", – зазначив Григорян.

Щодо укладання довгоочікуваного мирного договору, Григорян зазначив, що Єреван сподівається на дсягнення остаточного вигляду документа якомога швидше.

"Те, що є на столі переговорів, і що пропонує Вірменія, створює гарантії безпеки для Вірменії", – прокоментував він.

Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.