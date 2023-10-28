Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Вірменія вперше бере участь у саміті Української формули миру

28 жовтня 2023, 15:48
Вірменія вперше бере участь у саміті Української формули миру
Фото: з відкритих джерел
Третій саміт Української формули миру проходить на Мальті 28—29 жовтня.

Вірменія вперше бере участь у саміті щодо Української формули миру — секретар Ради безпеки Армен Григорян прибув на Мальту. 

Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

Третій саміт Української формули миру проходить на Мальті 28—29 жовтня. Попередні два відбулись в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. До списку учасників третього саміту увійшли понад 55 країн. Зокрема, країни "Великої сімки",, Катар, ПАР, Індія та Туреччина. 

Перед цим заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв у коментарі агентству Reuters, що "після Мальти нам буде що оголосити". На запитання журналіста, чому Україна не публікує списки країн-учасниць, Жовква відповів: "Вибачте, але я не буду їх називати, нехай це буде сюрпризом для нашого ворога. Щойно якась країна отримує запрошення до участі, росія чинить серйозний опір. Посла цієї країни викликають до Кремля і закликають не їхати на саміт".

Вірменія останнім часом робить багато кроків для віддалення від росії. 8 вересня цього року до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через "серію недружніх кроків". Ішлося про запуск процедури ратифікації Римського статуту, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії з передачею гуманітарної допомоги, а також проведення на території Вірменії військових навчань зі США, які стартували 11 вересня. На початку жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і відтепер зобовʼязана виконувати ордер на арешт (путіна, зокрема) від Міжнародного кримінального суду, а 5 жовтня Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Нещодавно Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності військових баз рф у Вірменії.

Вірменіявійна в Українісаміт миру

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється