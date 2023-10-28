Вірменія вперше бере участь у саміті Української формули миру

Третій саміт Української формули миру проходить на Мальті 28—29 жовтня.

Вірменія вперше бере участь у саміті щодо Української формули миру — секретар Ради безпеки Армен Григорян прибув на Мальту.

Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

Третій саміт Української формули миру проходить на Мальті 28—29 жовтня. Попередні два відбулись в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. До списку учасників третього саміту увійшли понад 55 країн. Зокрема, країни "Великої сімки",, Катар, ПАР, Індія та Туреччина.

Перед цим заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв у коментарі агентству Reuters, що "після Мальти нам буде що оголосити". На запитання журналіста, чому Україна не публікує списки країн-учасниць, Жовква відповів: "Вибачте, але я не буду їх називати, нехай це буде сюрпризом для нашого ворога. Щойно якась країна отримує запрошення до участі, росія чинить серйозний опір. Посла цієї країни викликають до Кремля і закликають не їхати на саміт".

Вірменія останнім часом робить багато кроків для віддалення від росії. 8 вересня цього року до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через "серію недружніх кроків". Ішлося про запуск процедури ратифікації Римського статуту, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії з передачею гуманітарної допомоги, а також проведення на території Вірменії військових навчань зі США, які стартували 11 вересня. На початку жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і відтепер зобовʼязана виконувати ордер на арешт (путіна, зокрема) від Міжнародного кримінального суду, а 5 жовтня Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Нещодавно Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності військових баз рф у Вірменії.